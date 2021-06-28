Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ESENYURT'ta 38 katlı binanın 36'ncı katında 10 gündür mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

ESENYURT'ta 38 katlı binanın 36'ncı katında 10 gündür mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı. Sahipsiz köpeği kurtaran itfaiye erleri, polislerle birlikte köpeği kucaklarında taşıyarak gökdelenden indirdi. Köpeğin kurtarılma anları cep telefonuna da yansıdı. Akçaburgaz Mahallesi'nden geçen Hadımköy yolu üzerindeki inşaat halindeki 38 katlı binanın 36'ncı katında 10 günden bu yana sahipsiz bir köpek bulunduğunu, zaman zaman uç tarafa kadar geldiğini görenler itfaiyeyi aradı. Avcılar İtfaiye Grup Amirliği'nden sevk edilen ekipteki itfaiye erleri merdivenlerinden çıktıkları inşaatın uç noktasına kadar gelerek etrafa bakan köpeği sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye erlerinden tedirgin olan köpeği sakinleştirerek yanına yaklaşan itfaiye erleri ağ ve hayvan yakalama aparatını son ana kadar kullanmadı. İtfaiye erlerinden biri yanına yaklaştığı dişi sahipsiz sokak köpeğini iç tarafa götürdü. Bölgede görevde bulunan polislerin de yardım ettiği kurtarma operasyonundan sonra sahipsiz köpeğin kucakta taşınarak indirilmesinden başka çare olmadığına kanaat getirildi. İtfaiye erleri ve zaman zaman polisler günlerden bu yana aç kaldığı için halsiz olduğu göze çarpan köpeği kucaklarında taşıyarak 36 kat indirdi. Köpek, Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... ESENYURT'TA 36'NCI KATTA 10 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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