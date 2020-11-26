ESENYURT'TA 30 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
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ESENYURT'TA 30 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

26.11.2020 04:22 | Son Güncelleme: 26.11.2020 04:26
ESENYURT'TA 30 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHAEsenyurt'ta gece saatlerinde 30 katlı bir binanın 12. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta gece saatlerinde 30 katlı bir binanın 12. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, binada oturan çok sayıda kişi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dışarı çıkan yüzlerce kişi evlerine geri girdi. Dairenin alev alev yanması ise görüntülere yansıdı. 

Yangın Esenyurt, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Anka Kuşu Sokak üzerinde bulunan ve 30 katlı olduğu öğrenilen bir binanın 12. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

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Bu sırada binada oturan yüzlerce kişi ise yangın nedeniyle görevliler tarafından tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadan tahliye edilenler sokakta bekleyerek itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği daire ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası dışarı çıkan yüzlerce kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası evlerine girdi. 

ALEV ALEV YANDI 

Binadaki daireden yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde daireden alevlerin yükseldiği görülürken, itfaiye ekiplerinin de olay yerine geldiği duyuluyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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