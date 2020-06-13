Esenyurt'ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci... Esenyurt'ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Esenyurt'ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL Kaynak: İHA