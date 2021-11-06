ESENYURT'TA 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI
ESENYURT'TA, 48 yaşındaki T.Ç., iddiaya göre 5 katlı apartmanın 5. katındaki terası silerken yere düştü.
Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 5. kattaki terasta temizlik yapan T.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. T.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. T.Ç.'nin düştüğü anlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere T.Ç.'nin düştüğü ve sokaktaki insanların panik yaptığı anlar yansıdı. Yaşananları anlatan bir görgü tanığı ise "Düşmüş. Balkonu siliyordu herhalde. Tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Ben geldiğimde orada yatıyordu." dedi.
Görüntü dökümü:----------------------T.Ç.'nin düşme anı (Güvenlik kamerası)-Çevredeki insanların paniği (Güvenlik kamerası)-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-T.Ç.'nin düştüğü teras-T.Ç.'nin düştüğü yer-Vatandaş röp
-Genel ve detay görüntü- İstanbul