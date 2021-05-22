Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı 'çiçek satma' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı 'çiçek satma' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı 'çiçek satma' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'ta E-5 yan yolda çiçek satıcısı akraba 2 grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı 'çiçek satma' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta E-5 yan yolda çiçek satıcısı akraba 2 grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Haramidere E-5 yan yol üzerinde meydana gelmişti. Akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında 'çiçek satma' konusu yüzünden tartışma çıkmış, büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Yaralanan şahıslardan Yaşar D. ile Samet D. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken karşı taraftan Aynur D. ise olay yerinde durdurduğu taksi ile hastaneye gitmişti. Yaşanan kavga sırasında bir kadın ise öfkesini kavga ettiği akrabalarının arabasından çıkararak sopayla camlarını kırdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayın faillerini tespit etti. Tedavilerinin ardından sorgularının yapılacağı öğrenilirken, yaşanan anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde şahısların birbiriyle kavga ettiği anlar yer aldı.

Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı 'çiçek satma' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı 'çiçek satma' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı 'çiçek satma' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı 'çiçek satma' kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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