Esenyurt'ta 3 kişi, tartıştıkları kişiyi, tekme tokat dövdü
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Esenyurt'ta 3 kişi, tartıştıkları kişiyi, tekme tokat dövdü

Esenyurt'ta 3 kişi, tartıştıkları kişiyi, tekme tokat dövdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erol DEĞİRMENCİ / ESENYURT'ta 2 kişi arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu saldırıya dönüştü.

Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT'ta 2 kişi arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu saldırıya dönüştü. 3 kişinin, bir kişiyi tekme-tokat dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Bağlarçeşmesi'nde, yabancı uyruklu 2 kişi, bir marketin önünde tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin de katılmasıyla kavga büyüdü. 3 kişi, bir kişiyi aralarına alıp, yumruk ve tekmelerle dövdü. Saldırganlardan biri, eline aldığı soğanı dövülen adamın başına vurdu. Vatandaşların müdahalesiyle son bulan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 


Esenyurt'ta 3 kişi, tartıştıkları kişiyi, tekme tokat dövdü
Esenyurt'ta 3 kişi, tartıştıkları kişiyi, tekme tokat dövdü
Esenyurt'ta 3 kişi, tartıştıkları kişiyi, tekme tokat dövdü
Esenyurt'ta 3 kişi, tartıştıkları kişiyi, tekme tokat dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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