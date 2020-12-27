Son dakika haber | Esenyurt'ta 3 kişi silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
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Son dakika haber | Esenyurt'ta 3 kişi silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

27.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:14

Son dakika haberi: Esenyurt'ta, silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Esenyurt'ta, silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir grubun silah ticareti yaptığı ihbarını alan Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri operasyonda, toplam değeri 400 bin TL olduğu tahmin edilen biri uzun namlulu olmak üzere 16 adet silah ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler C.A. ile T.A. 22 Aralık'ta, F.F. de 23 Aralık'ta yakalandı. C.A. ile T.A'nın silahları, arabalarının bagajındaki gizli bölmeye koyduğu belirlendi.

Son dakika haber | Esenyurt'ta 3 kişi silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
Son dakika haber | Esenyurt'ta 3 kişi silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
Son dakika haber | Esenyurt'ta 3 kişi silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
Son dakika haber | Esenyurt'ta 3 kişi silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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