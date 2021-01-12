Esenyurt'ta 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı narkotik ekipleri, sokakta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine bazı kişileri takibe aldı.

Belirlenen adrese baskın yapan narkotik ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 3 kilogram uyuşturucu madde, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı