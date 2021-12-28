ESENYURT'TA 3. KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜ - Haberler
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ESENYURT'TA 3. KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, 3 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, 3 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı. Düşme anları kameralara yansıdı.

Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nefes alma problemi yaşayan 16 yaşındaki yabancı uyruklu Rama Cebi, hava almak için balkona çıktı. Cebi, dengesini kaybederek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay hakkında inceleme başlattı. Cebi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"NEFES ALMAYA ÇIKIYOR"

Olayı anlatan Cebi'nin komşusu, "Duyduğumuza göre nefes almak için balkona çıktı. Uykudan yeni kalkmış. Başı dönmüş. Nefes almasında sıkıntı var. Nefes almaya çıkıyor. Balkona çıktı. Öyle de yere düştü" dedi.

ESENYURT'TA 3. KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜ

ESENYURT'TA 3. KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜ

ESENYURT'TA 3. KATTAKİ BALKONDAN DÜŞTÜ

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