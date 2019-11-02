02.11.2019 11:05

Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

İSTANBUL - Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerini terk ederken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA