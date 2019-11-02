Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktıİSTANBUL - Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

02.11.2019 11:05
Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

İSTANBUL - Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerini terk ederken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA

VİDEO: Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
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