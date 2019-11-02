Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktıİSTANBUL - Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
02.11.2019 11:05
Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
İSTANBUL - Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerini terk ederken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA
VİDEO: Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı