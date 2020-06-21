Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç, çocukluk arkadaşları tarafından öldürüldü...O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç, çocukluk arkadaşları tarafından öldürüldü...O anlar kamerada

Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç, çocukluk arkadaşları tarafından öldürüldü.

21.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:23

Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç, çocukluk arkadaşları tarafından öldürüldü...O anlar kamerada

-Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç gece saatlerinde çocukluk arkadaşı olduğu söylenilen husumetlileri tarafından evinden konuşma bahanesiyle çağırılarak önce darp edildi sonra 10 kez hunharca bıçaklanarak öldürüldü. Seslere çıkan anne oğlunun yanına koşarak gitti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken polisin yakaladığı şüpheliler mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, önceki gece saat 04.00 sıralarında Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Akif Kukuk'u (23)gece saatlerinde çocukluk arkadaşı olduğu ve aralarında husumet olduğu söylenilen kişiler tarafından aranarak sokağa çağrıldı. Öncesinde Kukuk'la bir süre telefonda tartışan M.Ç., C.K. ve M.Ö daha sonra beklemeye başladı. Evinin önüne inen Kukuk'u önce darp eden şahıslar daha sonra art arda 10 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan anne aşağıya inerek oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kukuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Sabıka dosyaları kabarık çıktı

Şüpheliler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların kasten adam yaralama, uyuşturucu satmak suçlarından kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı.

Mahkemece serbest bırakıldı

İşlemlerin ardından M.Ç., C.K. ve M.Ö adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler denetimli serbestlik ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

İşlenen cinayet ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin Kukuk'un dışarı çıkmadan önce duvar dibinde saklandıkları ve sonrasında Kukuk'un gelmesiyle önce darp edip ardından peş peşe bıçakladıkları yer aldı. Görüntülerin devamında ise anne Fatma Kukuk'un evden aşağıya inerek oğlunun başına doğru koştuğu görülüyor.

Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç, çocukluk arkadaşları tarafından öldürüldü...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Haber
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu Haber
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Film değil gerçek! 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Film değil gerçek! "Sazan sarmalı" yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Donald Trump Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Emre Kınay Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Serdar Aziz Gökhan Gönül Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç, çocukluk arkadaşları tarafından öldürüldü...O anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 15:23:41. #1.14#
title