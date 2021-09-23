Esenyurt'ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Esenyurt'ta bir gencin gece kaldırımda beklediği sırada işçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir gencin gece kaldırımda beklediği sırada İşçi servisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün gece Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki 34 LFN 174 plakalı işçi servisi midibüsünün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkmıştı. Kaldırımda işe gitmek için araç bekleyen Emre Ağbulak'ı (21) ezen midibüs bir süre ilerledikten sonra durabilmişti. Kazada midibüsün altında kalan Ağbulak hayatını kaybetmişti. Yaşanan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde midibüsün bir dükkana ve ardından ağaca çarpma anları ve sonrasında serviste bulunanların panikle kendilerini dışarıya atmaları yer alıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Karabük'te katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi! Karabük'te katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı

 Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

 Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda

Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Gökhan Çıra Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Balotelli Cristiano Stefan Kuntz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esenyurt'ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 09:19:24. #1.17#