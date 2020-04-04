Esenyurt'ta 20 yaş altı gençlere polis uygulaması Korona salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 20 yaş altının da sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti.

Korona salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 20 yaş altının da sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. Esenyurt'ta polis ekipleri gençlere yönelik uygulama kapsamında kimlik kontrolü yaptı. Bir ailenin kısıtlama olmasına rağmen 3 yaşındaki çocukla dışarı çıkması dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs tehlikesine karşı Türkiye'de de salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra 20 yaş altı kişilerinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Kısıtlama sonrasında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de halka açık alanlarda 20 yaş altı vatandaşlar üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında kimlikleri kontrol edilen 20 yaş altı gençlere uyarılarda bulunarak ikinci kez olması halinde ceza yazılacağı bildirildi.

Öte yandan, bir ailenin ise kısıtlamaya rağmen 3 yaşındaki çocukla dışarı çıkması dikkat çekti.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA