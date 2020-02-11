Esenyurt'ta 2 otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 3 yaralı
ESENYURT, Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen 34 JU 536 plakalı otomobilde sıkışan ağır yaralanan yolcu Mehmet Fatih G.'yi bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik kontrollü şekilde verildi. İtfaiye ekipleri, kaza nedeniyle yola saçılan cam parçalarını yıkarken kazaya karışan otomobillerin çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
- İstanbul