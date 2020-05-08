ESENYURT'TA 2'NCİ KEZ DURDURULAN MİNİBÜSTEN 32 YOLCU ÇIKTI
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ESENYURT'TA 2'NCİ KEZ DURDURULAN MİNİBÜSTEN 32 YOLCU ÇIKTI

ESENYURT'TA 2'NCİ KEZ DURDURULAN MİNİBÜSTEN 32 YOLCU ÇIKTI
08.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:08

ESENYURT'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan minibüs denetimleri sırasında bir minibüste tam 32 yolcu çıktı.

ESENYURT'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan minibüs denetimleri sırasında bir minibüste tam 32 yolcu çıktı. Minibüsün yine bugün fazla yolcu taşıdığı durdurulduğu öğrenilirken, şoföre ikinci kez ceza kesildi.

Esenyurt'ta polis ekiplerinin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri devam ediyor. Ekipler bugün öğle saatlerinde 34 M 5614 plakalı Evren Yıldırım yönetimindeki yolcu minibüsünü durdurdu. Ekipler yayımlanan genelge doğrultusunda en fazla 6 yolcu alması gereken minibüs sürücüsünün bu kuralı çiğnediğini belirleyerek 4 bin 70 TL para cezası kesti. Denetimleri sabit noktada yapmayarak sürücülerin birbirlerini uyarmasının önüne geçmeyi amaçlayan ekipler Erzurum Kongre Caddesi üzerinde devriye görevi yaparken yarım saat sonra yine aynı aracı ve sürücüyü durdurdu. Bu kez minibüste 32 yolcu olduğu belirlendi. Sürücüye yine aynı ceza kesildi. Fazla yolcular araçtan sayılarak indirildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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