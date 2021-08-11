Esenyurt'ta 2. kez girdiği evde ev sahibine yakalandı; cipin üzerine atlayarak kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta 2. kez girdiği evde ev sahibine yakalandı; cipin üzerine atlayarak kaçtı

Esenyurt'ta 2. kez girdiği evde ev sahibine yakalandı; cipin üzerine atlayarak kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, tırmanarak çıktığı dairede ev sahibine yakalanan şüpheli, balkondan cipin üzerine atlayarak kaçtı.

ESENYURT'ta, tırmanarak çıktığı dairede ev sahibine yakalanan şüpheli, balkondan cipin üzerine atlayarak kaçtı. Şüphelinin 2 ay önceki hırsızlık girişiminde de yine yakalanıp aynı cipin üzerine atlayarak kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. 

Olay, 3 Temmuz Salı günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireye elektrik direği sayesinde tırmanarak çıkan şüpheli, ev sahibine yakalandı. Korkan şüpheli, balkondan hemen dairenin altındaki cipin üzerine atlayarak kaçtı. Hırsızın atladığı cipin tavanında hasar oluştu. Şüphelinin yaklaşık 2 ay önceki girişiminde de yine ev sahibine yakalanıp, aynı cipin üzerine atladığı öğrenildi. Yaşanan her 2 hırsızlık girişimi de apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Esenyurt'ta 2. kez girdiği evde ev sahibine yakalandı; cipin üzerine atlayarak kaçtı
Esenyurt'ta 2. kez girdiği evde ev sahibine yakalandı; cipin üzerine atlayarak kaçtı
Esenyurt'ta 2. kez girdiği evde ev sahibine yakalandı; cipin üzerine atlayarak kaçtı
Esenyurt'ta 2. kez girdiği evde ev sahibine yakalandı; cipin üzerine atlayarak kaçtı
Esenyurt'ta 2. kez girdiği evde ev sahibine yakalandı; cipin üzerine atlayarak kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci

Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Eşi ve iki Afgan tutuklandı
Libyalı emlakçı cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Eşi ve iki Afgan tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Üner Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Metin Oktay Lionel Messi Alex Teixeira Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esenyurt'ta 2. kez girdiği evde ev sahibine yakalandı; cipin üzerine atlayarak kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 09:57:14. #1.16#

title