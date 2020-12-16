Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada

16.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:15
Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada

ESENYURT'ta, 18 katlı binanın en üst katından aşağıya düşen Gülnur E. (22) hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'ta, 18 katlı binanın en üst katından aşağıya düşen Gülnur E. (22) hastaneye kaldırıldı. Genç kızın erkek arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 2051. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülnur E., 18 katlı binanın en üst katından park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Gülnur E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.  Öte yandan genç kızın atladığı anlarda sokakta bulunan ve olayı gören erkek arkadaşı da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAGülnur E.'nin düşme anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Gülnur E.'nin bir arabanın ön kısmının üzerine düştüğü görülüyor.


- İstanbul
Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada
Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada
Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada
Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada
Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada
Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada
Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada
Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada
Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Esenyurt'ta PTT çalışanlarına darp anı kamerada
Son dakika haber | Esenyurt'ta PTT çalışanlarına darp anı kamerada
Esenyurt'ta vinç ile araç çarpıştı: O anlar kamerada
Esenyurt'ta vinç ile araç çarpıştı: O anlar kamerada
Esenyurt'ta ev arkadaşlarıyla tartışan şahsın ikinci kattan atlama anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta ev arkadaşlarıyla tartışan şahsın ikinci kattan atlama anı kameralara yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Acun Ilıcalı Defne Samyeli Mustafa Sandal Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Pierre Webo Yılmaz Vural Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta 18 katlı plazada şok olay ; Genç kızın düşme anı kamerada | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:15:06. #1.15#
title