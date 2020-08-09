ESENYURT'TA 170 KİŞİDEN VURGUN YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN 3 KUYUMCU TUTUKLANDI
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ESENYURT'TA 170 KİŞİDEN VURGUN YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN 3 KUYUMCU TUTUKLANDI

Ali ABLAY/İSTANBUL DHAEsenyurt'ta kuyumcu dükkanı sahipleri iddiaya göre, 170 kişiden 2 milyon 490 bin lira para, 10 bin 29 gram has altın, 384 çeyrek altın, 188 cumhuriyet altını ve 4 yarım altın toplayarak ortadan kayboldu.

ESENYURT'TA 170 KİŞİDEN VURGUN YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN 3 KUYUMCU TUTUKLANDI
09.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:43

Ali ABLAY/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta kuyumcu dükkanı sahipleri iddiaya göre, 170 kişiden 2 milyon 490 bin lira para, 10 bin 29 gram has altın, 384 çeyrek altın, 188 cumhuriyet altını ve 4 yarım altın toplayarak ortadan kayboldu. Mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, polise teslim olan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanının sahipleri Volkan K, Salih K. ve Murat K. iddiaya göre; yatırım maksatlı yaklaşık 170 kişiden 2 milyon 490 bin lira, 10 bin 29 gram has altın, 384 çeyrek altın, 188 cumhuriyet altını ve 4 yarım altın toplayarak ortadan kayboldu. Mağdurların şikayeti üzerine polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin yakalamak için çalışma başlattığı şüpheliler Volkan K, Salih K. ve Murat K. 23 Temmuz günü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık" suçlamasıyla çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Kaynak: DHA

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