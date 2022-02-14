Esenyurt'ta 17 yaşındaki Zerda'nın otelin 8. katından düşerek öldüğü olaya ilişkin takipsizlik kararı

ESENYURT'ta 5 kişi kaldıkları otelin 8. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Zerda Curka'nın öldürüldüğüne ya da intihara yönlendirildiğine ilişkin dosya kapsamında yeterince delil olmadığını belirterek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Olay, 24 Ocak 2021 tarihinde İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı otelde meydana geldi. 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Zerda Curka'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel