Son dakika haber: Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın
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Son dakika haber: Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın

09.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:09

Gelen son dakika haberine göre - Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın Esenyurt'ta 15 katlı apartmanın 9'uncu katında yangın çıktı.

- Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın

İSTANBUL - Esenyurt'ta 15 katlı apartmanın 9'uncu katında yangın çıktı. Kombi değişimi sırasında doğalgazdan çıkan yangın, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu

Edinilen bilgilere göre olay Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Sitede bulunan 15 katlı binanın 9'uncu katında iddiaya göre kombi değişimi sırasında yangın çıktı. Kısa sürede daireden yükselen alevler, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yaşanan panik anları, kameralara yansıdı.

Son dakika haber: Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın
Son dakika haber: Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın
Son dakika haber: Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın
Son dakika haber: Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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