Son dakika haber: Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın

İhanetin "kozmik odası"! İçeride tamı tamına 15 bin silah var

Tartışma yaratan isim CHP'de! TBMM'de artı 1'e geçtiler ama partililer pek memnun değil

Ünlülerin hocası olarak da bilinen metafizikçi hayvanat bahçesinde öldürüldü

- Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın

İSTANBUL - Esenyurt'ta 15 katlı apartmanın 9'uncu katında yangın çıktı. Kombi değişimi sırasında doğalgazdan çıkan yangın, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu

Edinilen bilgilere göre olay Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Sitede bulunan 15 katlı binanın 9'uncu katında iddiaya göre kombi değişimi sırasında yangın çıktı. Kısa sürede daireden yükselen alevler, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yaşanan panik anları, kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ