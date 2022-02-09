İSTANBUL-ESENYURT'TA 15 KATLI BİNANIN 7. KATINDA YANGIN 1 YARALI

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta bir sitede 17 katlı binanın 7 katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yaralanan bir kadın hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, Esenyurt, Yunus Emre Mahallesi Olurlar Caddesi üzerindeki KİPTAŞ 5 Konutlarında 17 katlı binanın 7. katında saat 18.20 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaralanan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.