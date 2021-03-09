Son Dakika | Esenyurt'ta 15 katlı binanın 9'uncu katında korkutan alevler

ESENYURT 'ta, 15 katlı apartmanın 9'uncu katında kombi değişimi yapıldığı sırada doğal gazdan kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, öğle saatlerinde Esenyurt'un Pınar Mahallesinde bulunan 15 katlı apartmanın 9'uncu katında çıktı. Dairede kombi değişikliği yapıldığı sırada doğal gazdan kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildiri. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.Yangın anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüye itfaiyenin olay yerine gidişi ve alevli şekilde yanan daire yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı