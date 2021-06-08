Esenyurt'ta 15 branşta alanında uzman eğitmenler ile spor salonlarının kapıları açıldı
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Esenyurt'ta 15 branşta alanında uzman eğitmenler ile spor salonlarının kapıları açıldı

Esenyurt'ta 15 branşta alanında uzman eğitmenler ile spor salonlarının kapıları açıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi, çocukların erken yaşta sporla tanışmalarını sağlayarak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak, sağlıklı bireyler yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Spor Okulları' kayıtları, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesi kapsamında kapılarını Esenyurtlulara açtı.Alanında uzman eğitmenler, Atletizm, Karate, Teakwondo, Futbol, Basketbol, Kung-fu, Masa Tenisi, Jimnastik, Kick Boks, Voleybol, Güreş, Boks, Kort Tenisi, Bisiklet ve Kadın-Erkek Fitness dersleri verecek. 'Spor Okulları'na başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 0212 699 51 55'i arayarak kayıt yapabilecek. Kayıtlar 25 Haziran'a kadar devam edecek.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda bulunan spor tesisleri de randevulu sistemle sporseverler ile buluşacak. Tesis, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik basketbol, futbol ve voleybol branşlarında da hizmet verecek.

Kaynak: Bültenler

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