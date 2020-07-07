Esenyurt'ta 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı Esenyurt'ta 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı Yoğunluktan minibüsün kapasının kapanmadığı görüldü Sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına...

Esenyurt'ta 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı

Yoğunluktan minibüsün kapasının kapanmadığı görüldü

Sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı

İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik Esenyurt'ta minibüslerden birisinde 14 yerine 42 yolcu çıktı. Sürücülere binlerce lira para cezası yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe ve kurallarına aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Dün Esenyurt'ta uygulama yapan ekiplerin durdurdukları minibüsten birisinde 12 yerine 24 yolcu diğerinde ise 19 yolcu çıktı.

Bugüne kadar durdurulan en yoğun yolcu sayısı

Uygulamalarına devam eden ekipler şaşkınlık oluşturan bir görüntü kameralara yansıdı. Bir minibüsün içerisinden oturan 14 yolcu taşıması gerekirken toplam 42 yolcu çıktı. Minibüs kapısının içerisindeki yoğunluktan dolayı kapanmadığı görüldü.

Sürücülere hem il Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL hem de fazla yolcu taşımaktan 104 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA