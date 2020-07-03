ESENYURT'TA 12 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
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ESENYURT'TA 12 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

ESENYURT'ta gece saatlerinde 12 katlı bir binanın dokuzuncu katındaki, dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

ESENYURT'TA 12 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
03.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:01
ESENYURT'ta gece saatlerinde 12 katlı bir binanın dokuzuncu katındaki, dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sıralarda binada mahsur kalan bazı bina sakinleri ise yine itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangın, Akevler Mahallesi'nde gece saat 23.20 sıralarında meydana geldi. 1069 Sokak'ta bulunan 12 katlı binanın dokuzuncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Bina sakinleri bir yandan kendilerini dışarı atarken bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem yangına müdahale etti hem de binada mahsur kalan bazı apartman sakinlerini tahliye etti. Bu sıralarda polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası dairede ise büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de soruşturma başlattı.

YANGIN ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Esenyurt'taki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, daireden çıkan alevlerin alt dairelere düştüğü görüldü. İtfaiye'nin yangına müdahale etmek için geldiği sıralarda bina sakinlerinin de panik halinde olduğu gözlendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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