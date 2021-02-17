Esenyurt'ta, 11 kişi kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştı
17.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:57
Esenyurt'ta buzlanma nedeni ile kaymaya başlayan otomobili 11 kişinin durdurmaya çalıştı.
Esenyurt'ta buzlanma nedeni ile kaymaya başlayan otomobili 11 kişinin durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul yoğun kar yağışının etkisini sürdürüyor. Esenyurt'ta kar yağışı sonrası birçok ana caddede buzlanma yaşandı. Buzlanma nedeni işe sürücüler zor anlar yaşadı. Balık Yolu Caddesi'nde de yaşanan buzlanma nedeni ile bir otomobil kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobili, 11 vatandaş önüne geçerek durdurmayı başardı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı