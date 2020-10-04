Esenyurt Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Çırtlık'ın mutlu günü

Esenyurt Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık'ın kızı Alev Çırtlık, Mehmet Taşcı ile dünya evine girdi.

Esenyurt Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık'ın kızı Alev Çırtlık, Mehmet Taşcı ile dünya evine girdi.

Atapark Life Kır Düğünü İnci Bahçesi'nde yapılan düğün törenine İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar, diğer merkez müdürleri, memurlar ile çiftin yakınları ve aile dostları katıldı.

Ayşegül ve Halil Çırtlık, düğüne katılanlara teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı