Metrobüse Kaçak Binmeye Çalışan Suriyeli Çocuk, Aracın Altında Kalarak Can Verdi!
Son dakika! Beylikdüzü'nde metrobüse kaçak binmeye çalışan 10 yaşındaki Suriyeli çocuk, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Beylikdüzü Saadetdere metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan 10 yaşındaki Suriyeli çocuğa metrobüs çarptı. Çocuk hayatını kaybederken seferler aksadı.
METROBÜSE KAÇAK BİNMEK İSTERKEN ALTINDA KALDI
Feci kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs durağında Suriye bir çocuğa metrobüs çarptı.
10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Metrobüsün altında kalan 10 yaşlarındaki çocuk hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
YORUMLAR (117)
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benim adimi TURK) ALLAH ccc koydu ben muslumanligi korumakla gorevlendirilmdim benim tarihim 1923 de yazilmadi benim tarihim 1000 yillik kafasiz ziniyetler kandirilmis insanlar ben her muslumana sahip cikarim tanimadigim bilmedigim gormedigim olen her muslumani gordugumde icim yanar ....Cevap Yaz 4 3 Yayından KaldırYOK: Ne diyorsun len sen zübük. . .Yayından Kaldır
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Metrobüsü devamlı kullananlar bilir her durakta dilenen Suriyeli çocukları görebilirsiniz Allah rahmet eylesin ne diyebilirizki..Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Allah tahmet eylesin zavallı fakirtin derdinden kimse anlamıyor ki müslüman kardeşimiz Peygamberiz S.A.V arap'a buğuz etmeyin kim arap olana buğuz ederse bana buğuz etmiş gibi olur buyurmuşlardır ne yapsın bu memlekette zor ZORLA AİLELERİNİ SUriyede rehin almışlar tehdid etmişler çoğunun ellerinde silah yok savaşacak onlarda peygamberimiz gibi göç etmişler peyg.ümmetimin hayırlıları hicret edenlerdir buyurmuşturCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Yorum yaptiginiz haber 10 yaşında bir çocuk önce insan diyebiliyormuyuz acabaCevap Yaz 8 Yayından Kaldır