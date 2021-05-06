Esenyurt Saadetdere Mahallesi'ne Mahalle Konağı
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Esenyurt Saadetdere Mahallesi'ne Mahalle Konağı

Esenyurt Saadetdere Mahallesi'ne Mahalle Konağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un seçim vaatleri arasında yer alan 'Her Mahalleye Bir Mahalle Konağı' projesi hayata geçiyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un seçim vaatleri arasında yer alan 'Her Mahalleye Bir Mahalle Konağı' projesi hayata geçiyor. Saadetdere Mahallesi'ne, içerisinde kapalı pazar alanı, katlı otopark, belediye hizmet birimi, sanat atölyeleri ve çok amaçlı salon gibi alanların yer alacağı 6 bin 352 metrekarelik Mahalle Konağı yapılacak.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, seçim vaatleri arasında yer alan "Her Mahalleye Bir Mahalle Konağı" projesi hayata geçiyor.

İlk olarak, Saadetdere Mahallesi'nde yapımına başlanması planlanan projenin kısa süre içerisinde hayata geçmesi planlanıyor. Turgut Özal Mahallesi 47. Sokak ile 109. Sokak'ın kesişiminde yer alan 6 bin 352 metrekarelik arazi üzerine inşa edilecek Mahalle Konağının içinde kapalı pazar alanı, belediye hizmet birimi, katlı otopark, sanat atölyeleri, 2 adet muhtarlık ofisi, toplantı odası, 83 kişilik çok amaçlı salon, çalışma stüdyoları, teras kafe ve mahalle etkinlik alanı yer alacak.

Mahalle Konağı projesi, kapalı pazar ve etkinlik alanları olarak farklı aşamalarda hazırlanıyor. Mahalle Konağı içerisinde 150 metrekarelik; bünyesinde çağrı merkezi, mali hizmetler, zabıta ve sosyal yardım birimlerinin olacağı Belediye Hizmet Birimi, Turgut Özal ve Saadetdere Mahalle muhtarlıklarına ait 2 adet Muhtarlık Ofisi, 40.8 metrekarelik Toplantı Odası, 130 metrekare 83 kişi kapasiteli Çok Amaçlı Salon, 150 metrekare Sanat Atölyeleri, 308 metrekare Çalışma Stüdyoları, 163 metrekare Teras Kafe yer alıyor. Projenin ikinci kısmında ise iki mahallenin de otopark sorununu rahatlatacak, Otopark ve Kapalı Pazar Alanı bulunuyor. Çocuklar içinse Mahalle Etkinlik Meydanı olarak tasarlandı. Meydan içerisinde; salıncak alanı, etkinlik platformu ve tırmanma duvarı yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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