Esenyurt minibüsünde bir garip maske tartışması
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Esenyurt minibüsünde bir garip maske tartışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurtta bir kadın, minibüste yanlış maske takan başka bir kadına hakaret edince aralarında tartışma başladı.

Esenyurtta bir kadın, minibüste yanlış maske takan başka bir kadına hakaret edince aralarında tartışma başladı. Çevredeki vatandaşların müdahil olmasıyla iyice büyüyen tartışmada öfkeli kadın, kendisine tepki gösteren diğer vatandaşlara da hakaret ederek kendini savundu. Kadının minibüsten inmesiyle son bulan tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün sosyal medya hesaplarında aşı ve maske uyarısı yapıp vatandaşları uyarırken, dün öğlen saatlerinde Esenyurt'ta bir minibüste garip maske tartışması yaşandı. Minibüse binen yaşlı kadın, minibüste burnu açık şekilde maske takan başka bir kadına hakaret ederek tepki gösterdi. İki kadın arasında hararet sebebiyle tartışma yaşanırken olaya minibüsteki diğer vatandaşlarda katıldı. Yaşlı kadının üslubuna sinirlenen vatandaşlar kadını uyardı. Gelen tepkiler karşısında daha fazla öfkelenen yaşlı kadın, diğer yolculara da hakaretler savurarak kendini savundu. Bir süre sonra yaşlı kadının minibüsten inmesiyle tartışma son bulurken yaşanan o ilginç maske tartışması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt minibüsünde bir garip maske tartışması
Esenyurt minibüsünde bir garip maske tartışması
Esenyurt minibüsünde bir garip maske tartışması
Esenyurt minibüsünde bir garip maske tartışması
Esenyurt minibüsünde bir garip maske tartışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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