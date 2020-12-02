Esenyurt Meydanı'ndaki banklara yeniden oturma kısıtlaması
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Esenyurt Meydanı'ndaki banklara yeniden oturma kısıtlaması

02.12.2020 09:24 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:31

- Esenyurt Meydanı'ndaki banklara yeniden oturma kısıtlaması İstanbul'da nüfusun en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Esenyurt'ta, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında meydanda bulunan bankların çevresine polis bariyerleri ve şeritlere çekilerek yeniden oturma kısıtlaması getirildi.

- Esenyurt Meydanı'ndaki banklara yeniden oturma kısıtlaması

İSTANBUL - İstanbul'da nüfusun en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Esenyurt'ta, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında meydanda bulunan bankların çevresine polis bariyerleri ve şeritlere çekilerek yeniden oturma kısıtlaması getirildi.

Esenyurt'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem daha alındı. Alınan önlemler kapsamında Esenyurt Meydanı'nda bulunan banklara yeniden oturma kısıtlaması getirildi. Banklar ve çevresi polis şeritleri ve bariyerlerle kapatıldı. Esenyurt Meydanı'nın son hali drone ile havadan da görüntülendi.

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Esenyurt Meydanı'ndaki banklara yeniden oturma kısıtlaması
Esenyurt Meydanı'ndaki banklara yeniden oturma kısıtlaması
Esenyurt Meydanı'ndaki banklara yeniden oturma kısıtlaması
Esenyurt Meydanı'ndaki banklara yeniden oturma kısıtlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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