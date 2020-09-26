Son dakika haberleri: - Esenyurt Meydanı'nda taksi durağı önünde silahlı kavga yaşandı.
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Son dakika haberleri: - Esenyurt Meydanı'nda taksi durağı önünde silahlı kavga yaşandı.

26.09.2020 10:08 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:04

Son dakika habere göre - Esenyurt Meydanı'nda taksi durağı önünde silahlı kavga yaşandı.

- Esenyurt Meydanı'nda taksi durağı önünde silahlı kavga yaşandı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan taksiciler durak önünde kavga etti. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: - Esenyurt Meydanı'nda taksi durağı önünde silahlı kavga yaşandı.
Son dakika haberleri: - Esenyurt Meydanı'nda taksi durağı önünde silahlı kavga yaşandı.
Son dakika haberleri: - Esenyurt Meydanı'nda taksi durağı önünde silahlı kavga yaşandı.
Son dakika haberleri: - Esenyurt Meydanı'nda taksi durağı önünde silahlı kavga yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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