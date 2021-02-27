Esenyurt Meydanı'nda koronavirüs denetimi
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Esenyurt Meydanı'nda koronavirüs denetimi

27.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:20
Esenyurt Meydanı'nda koronavirüs denetimi

Esenyurt'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Esenyurt'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkan bir genç, polislerin "Kısıtlama olduğunu bilmiyor musun?" sorusuna "Bilmiyordum" diyerek yanıt verdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Meydanı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Denetimde, meydanda dolaşanların izin belgeleri kontrol edilirken, ne için dışarıda oldukları soruldu. Meydanda yürüdükleri sırada ekipler tarafından durdurulan 3 gence polis ekipleri, "Ne için dışardasınız?" diye sordu. Gençlerden biri "Teyzemize gidiyoruz" diye cevap verdikten sonra polis ekipleri, "Bugün sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmiyor musunuz?" diye sordu. "Bilmiyorduk" diye cevap veren genç ve yanındaki 2 arkadaşına polis ekipleri ceza kesti. Denetimlerin kısıtlama boyunca süreceği öğrenildi.


- İstanbul
Esenyurt Meydanı'nda koronavirüs denetimi
Esenyurt Meydanı'nda koronavirüs denetimi
Esenyurt Meydanı'nda koronavirüs denetimi
Esenyurt Meydanı'nda koronavirüs denetimi
Esenyurt Meydanı'nda koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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