ESENYURT MEYDANI'NDA CUMA NAMAZI KILAN YÜZLERCE KİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ ESENYURT'ta Cuma namazı 74 gün sonra Esenyurt Meydanı'nda yüzlerce kişi tarafından kılındı.

ESENYURT'ta Cuma namazı 74 gün sonra Esenyurt Meydanı'nda yüzlerce kişi tarafından kılındı.

Hazırlıkları saatler öncesinden başlayan Cuma namazını kılmaya gelenler için sosyal mesafeyi gösteren işaretler konuldu. Görevlendirilen polis memurları, namaz kılmak için meydana gelen 65 yaş üstündekileri içeri alamayacaklarını belirterek evlerine gitmeleri için uyardı. Polisler, Cuma namazı için gelenlerin ateşini ölçtükten sonra meydana aldı. Cuma namazı için gelenlere dezenfektan, maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Cemaatin sosyal mesafe başta olmak üzere belirlenen kurallara uyduğu, görüldü. Esenyurt Meydanı'nda binlerce kişinin kıldığı Cuma namazı havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA