Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre...
Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
29.10.2019 18:16
Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken bazı yaralıların durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Kaynak: İHA
VİDEO: Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre...