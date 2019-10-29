29.10.2019 18:16

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken bazı yaralıların durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA