Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre...
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Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre...

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

29.10.2019 18:16
Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre...

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken bazı yaralıların durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre...
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