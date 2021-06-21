Esenyurt Mahallesi Parselasyon Planı İlanı
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Esenyurt Mahallesi Parselasyon Planı İlanı

Esenyurt Mahallesi Parselasyon Planı İlanı
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21 HAZİRAN 20213194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANIESENYURT MAHALLESİ 5505, 5507, 5508, 5511, 5524, 5661, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 6381, 6382, 6383 NOLU ADALAR 3194/18.

21 HAZİRAN 2021

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI

ESENYURT MAHALLESİ 5505, 5507, 5508, 5511, 5524, 5661, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 6381, 6382, 6383 NOLU ADALAR 3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI

İlimiz Merkez Esenyurt Mahallesi, 5505, 5507, 5508, 5511, 5524, 5661, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 6381, 6382, 6383 nolu adalar muhtelif parselleri kapsayan alanda, idaremizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi doğrultusunda yapılan Parselasyon Planı çalışması, Belediyemiz Encümen'inin 15/06/2021 tarih ve 612 sayılı kararı ile Onaylanarak 21/06/2021 tarihinde başlamak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz ilan panosunda bir ay müddetle askıya çıkartılmıştır. Söz konusu işlem 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki yönetmeliğin, 25 ve 26. maddeleri gereğince tüm taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

1-PARSELASYON PLANI

2-ÖZET CETVELİ

3-TESCİLE ESAS DAĞITIM CETVELİ

4-MAL SAHİPLERİ ARAŞTIRMA VE ÖZET FORMU

5-KARAR

6-KARAR

Oluşturma Tarihi : 21 Haziran, 2021

Okunma Sayısı : & 22

Kaynak: Habermetre

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