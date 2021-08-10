ESENYURT MAHALLESİ PARSELASYON PLANI
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ESENYURT MAHALLESİ PARSELASYON PLANI

ESENYURT MAHALLESİ PARSELASYON PLANI
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09 AĞUSTOS 20213194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI1-Encümen Kararı2-Kadastro Parseli Sıralı DağıtımKadastro Parseli Sıralı Dağıtım1Kadastro Parseli Sıralı Dağıtım2Kadastro Parseli Sıralı Dağıtım33-Özet Cetveli4-Parselasyon Planı5-Tescile...

09 AĞUSTOS 2021

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI

1-Encümen Kararı

2-Kadastro Parseli Sıralı Dağıtım

Kadastro Parseli Sıralı Dağıtım1

Kadastro Parseli Sıralı Dağıtım2

Kadastro Parseli Sıralı Dağıtım3

3-Özet Cetveli

4-Parselasyon Planı

5-Tescile Esas Dağıtım Cetveli

Tescile Esas Dağıtım Cetveli1

Tescile Esas Dağıtım Cetveli2

Tescile Esas Dağıtım Cetveli3

Tescile Esas Dağıtım Cetveli4

6-TEBLİGAT

Oluşturma Tarihi : 09 Ağustos, 2021

Okunma Sayısı : & 43

Kaynak: Habermetre

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