ESENYURT KIRAÇ'TA ÇATI UÇTU: 1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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ESENYURT KIRAÇ'TA ÇATI UÇTU: 1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı biri bebek 4 kişinin üzerdine düştüOlay Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı biri bebek 4 kişinin üzerdine düştü

Olay Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatı parçaları yolda yürüyenlerin üzerine düştü. Olayda biri bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT KIRAÇ'TA ÇATI UÇTU: 1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

ESENYURT KIRAÇ'TA ÇATI UÇTU: 1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

ESENYURT KIRAÇ'TA ÇATI UÇTU: 1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

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