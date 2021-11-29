ESENYURT KIRAÇ'TA ÇATI UÇTU: 1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı biri bebek 4 kişinin üzerdine düştü

Olay Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatı parçaları yolda yürüyenlerin üzerine düştü. Olayda biri bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.