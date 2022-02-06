Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. - Haberler
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Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otobüs kısa sürede adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Esenyurt, İtfaiye, İETT, 3. Sayfa, Haber

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