Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otobüs kısa sürede adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa