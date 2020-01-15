Esenyurt Kent Konseyi parklara kedi evi koydu
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Esenyurt Kent Konseyi parklara kedi evi koydu

Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyelerince hazırlanan 50 kedi evi, Esenyurt'taki parklara konuldu.

15.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:12
Esenyurt Kent Konseyi parklara kedi evi koydu

Gençlik Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyelerince hazırlanan 50 kedi evi, Esenyurt'taki parklara konuldu.

Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Kolu Başkanı Volkan Usanmaz, arkadaşlarıyla sokak hayvanları için 50 kedi evi yaptıklarını anlattı. Usanmaz, kedi evlerini ilçedeki 5 parka bırakacaklarını söyledi.

Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, ikinci aşamada köpek evi projeleri olduğunu belirtti.

Törenin ardından hazırlanan kedi evleri parklara yerleştirildi.

Kaynak: AA
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