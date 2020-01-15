Esenyurt Kent Konseyi parklara kedi evi koydu
Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyelerince hazırlanan 50 kedi evi, Esenyurt'taki parklara konuldu.
Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyelerince hazırlanan 50 kedi evi, Esenyurt'taki parklara konuldu.
Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Kolu Başkanı Volkan Usanmaz, arkadaşlarıyla sokak hayvanları için 50 kedi evi yaptıklarını anlattı. Usanmaz, kedi evlerini ilçedeki 5 parka bırakacaklarını söyledi.
Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, ikinci aşamada köpek evi projeleri olduğunu belirtti.
Törenin ardından hazırlanan kedi evleri parklara yerleştirildi.