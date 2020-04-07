Esenyurt Kaymakamı Karagül: "Patlama doğalgaz kaynaklı, 3 yaralımız var" Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül Esenyurt'ta yaşanan patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül Esenyurt'ta yaşanan patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Karagül, olayda 2'si ağır 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül Piri Reis Mahallesi'nde patlamanın yaşandığı siteye gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karagül, "Doğal gaz patlaması olduğu kesinleşti. Şu ana kadar bilinen 2'si ağır 3 yaralı var. Biri yabancı ikisi Türk hastanelerde tedavi altındalar. İlk olaya müdahale eden sağlık personelinden aldığımız bilgi bu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA