Esenyurt Kaymakamı Karagül, kurban kesim alanını denetledi
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Esenyurt Kaymakamı Karagül, kurban kesim alanını denetledi

Yeni tip korona virüs sürecinde gerçekleşecek olan Kurban Bayramı öncesinde Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, ilçedeki kurban kesim alanını denetleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Esenyurt Kaymakamı Karagül, kurban kesim alanını denetledi
03.07.2020 20:42 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:46

Yeni tip korona virüs sürecinde gerçekleşecek olan Kurban Bayramı öncesinde Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, ilçedeki kurban kesim alanını denetleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Esenyurt Kaymakamlığı tarafından yeni tip Korona virüse karşı yoğun tedbirlerin de alındığı bir kurban kesim alanı kuruldu. 68 bin metrekare alana kurulu içerisinde kafeler, tuvaletler, duşlar ve mescit alanı bulunan kurban alanı sosyal mesafe kurallarına da uyulması için gerekli alanlar oluşturuldu. Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül kurban kesim alanına giderek son hazırlıkları yerinde denetleyerek görevlilerden bilgiler aldı. Kurban kesim alanında pandemi sürecine dair tüm tedbirlerinin alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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