Son dakika: "Esenyurt Güvenli Şehir Projesi" kapsamında çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi
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Son dakika: "Esenyurt Güvenli Şehir Projesi" kapsamında çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi

27.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:12
Son dakika:

Son dakika haberlerine göre "Esenyurt Güvenli Şehir" projesi kapsamında Kıraç Ortaokulu'ndaki çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi verildi.

"Esenyurt Güvenli Şehir" projesi kapsamında Kıraç Ortaokulu'ndaki çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi verildi. Eğitimin ardından bisikletler, çocuklara hediye edildi. 

Esenyurt'ta İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde "Esenyurt Güvenli Şehir" projesi hayata geçirildi. Özellikle sosyo-ekonomik durumu kötü ve dezavantajlı çocukları desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında bugün Kıraç Ortaokulu'nda okuyan çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi verildi. Eğitime, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve bisiklet eğitmenleri katıldı. Polislerden ve eğitmenlerden eğitimlerini alan çocuklara bisiklet hediye edildi. 2021 yılında hayata geçirilen projenin farkı eğitimlerle devam edeceği öğrenildi.Burada konuşan Komiser Tayfur Akar, "İçişleri Bakanlığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün önderliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube "Esenyurt Güvenli Şehir" projesini hayata geçirdik. Bu projede amacımız sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ailelerimizin çocuklarına ve sosyal dışlanmaya maruz kalmış çocuklarımıza ulaşabilmek ve topluma adapte etmek. Bu projemiz kapsamında da faaliyetlerimizden bir tanesi 'Güvenli Sürüş Eğitimi'. Bugün de çocuklarımıza güvenli sürüş eğitimi uzman arkadaşlarımız tarafından verildi. Onların bisiklet kullanırken daha güvenli olmaları için gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Yine proje kapsamında çocuklarımızın kişisel bilgilendirmeleri de devam ediyor. Kişisel güvenlikleri, internet güvenliği, okula gidip gelirken dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili çocuklarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz." dedi.


- İstanbul
Son dakika: 'Esenyurt Güvenli Şehir Projesi' kapsamında çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi
Son dakika: 'Esenyurt Güvenli Şehir Projesi' kapsamında çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi
Son dakika: 'Esenyurt Güvenli Şehir Projesi' kapsamında çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi
Son dakika: 'Esenyurt Güvenli Şehir Projesi' kapsamında çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi
Son dakika: 'Esenyurt Güvenli Şehir Projesi' kapsamında çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi
Son dakika: 'Esenyurt Güvenli Şehir Projesi' kapsamında çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi
Son dakika: 'Esenyurt Güvenli Şehir Projesi' kapsamında çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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