Esenyurt elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? Esenyurt'ta elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler!

ESENYURT, İSTANBUL (Haberler.com) - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Salı günü Esenyurt'un çeşitli mahallelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Esenyurt'ta birçok mahalle, cadde ve sokağın farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Esenyurt'ta elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve Esenyurt'ta elektrik kesintisi yaşanacak caddeler. Esenyurt'ta hangi mahallelerde elektrik kesilecek, Esenyurt'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11398751

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 858., 859., 862. sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11560316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1152. sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11262072

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3090., AKÇABURGAZ sk/ OSMANGAZİ mah 3127. sk bölgelerinde 15/02/2022 13:00:00 - 15/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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