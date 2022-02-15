Esenyurt elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? Esenyurt'ta elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler!
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Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat Salı günü Esenyurt'un çeşitli mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Şubat'ta Esenyurt'un hangi mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Esenyurt'ta birçok mahalle, cadde ve sokağın farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Esenyurt elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Esenyurt'a elektrik ne zaman gelecek? Esenyurt elektrik kesintisi ve detayları…
ESENYURT, İSTANBUL (Haberler.com) - BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Salı günü Esenyurt'un çeşitli mahallelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Esenyurt'ta birçok mahalle, cadde ve sokağın farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Esenyurt'ta elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve Esenyurt'ta elektrik kesintisi yaşanacak caddeler. Esenyurt'ta hangi mahallelerde elektrik kesilecek, Esenyurt'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ
NO: 11398751
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 858., 859., 862. sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11560316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1152. sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11262072
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3090., AKÇABURGAZ sk/ OSMANGAZİ mah 3127. sk bölgelerinde 15/02/2022 13:00:00 - 15/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.