Esenyurt'ta maskesiz mesafesiz halay kamerada
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Esenyurt'ta maskesiz mesafesiz halay kamerada

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta maskesiz mesafesiz halay kamerada Vaka sayıları 22 bine çıktı, maskesiz halay sırasında sayı eksilmedi Asker uğurlaması ve düğünde tedbirler hiçe sayıldı Korona virüs salgınında vaka sayıları 22 bin üzerinde seyretmesine rağmen Esenyurt akşam saatlerinde maskesiz mesafesiz düğün...

Esenyurt'ta maskesiz mesafesiz halay kamerada

Vaka sayıları 22 bine çıktı, maskesiz halay sırasında sayı eksilmedi

Asker uğurlaması ve düğünde tedbirler hiçe sayıldı

İSTANBUL - Korona virüs salgınında vaka sayıları 22 bin üzerinde seyretmesine rağmen Esenyurt akşam saatlerinde maskesiz mesafesiz düğün ve asker eğlencesi görüntülerine sahne oldu. Asker eğlencelerinde gençler havaya ateş edip sokakta abartı egzozlu araçlarla da çevreye rahatsızlık verdi.

Bakanlık tarafından açıklanan global salgındaki günlük vaka sayılarının 22 bin üzerinde seyretmesine uzmanların da sık sık uyarısını yaptığı 4'üncü dalga tehlikesine rağmen Esenyurt'un birçok noktasında maskesiz mesafesiz asker ve düğün eğlenceleri yapıldı. Çekilen görüntülerde vatandaşların maskesiz şekilde kalabalık halay grupları oluşturduğu görüldü. Görüntüler izleyenleri tedirgin etti. Asker eğlencelerinde de bazı gençlerin abartı egzozlu araçlarla sokaklarda dolaştığı, bazı gençlerin ise silahla havaya ateş ettikleri görüldü.

Esenyurt'ta maskesiz mesafesiz halay kamerada
Esenyurt'ta maskesiz mesafesiz halay kamerada
Esenyurt'ta maskesiz mesafesiz halay kamerada
Esenyurt'ta maskesiz mesafesiz halay kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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