Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kafe ve restoranlara denetim
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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kafe ve restoranlara denetim

20.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:20
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kafe ve restoranlara denetim

Gelen son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, kafe, ve benzeri işletmeler denetlendi.

ESENYURT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, kafe, ve benzeri işletmeler denetlendi.

Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kafe ve restoranları denetledi. Restoran çalışanlarının ve müşterilerin sosyal mesafe kurallarına uyup uyulmadığını denetleyen Asayiş Büro ekipleri maske, eldiven kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca kafe ve restoran işletmecilerine, yoğunluğun önlenmesi ve işletmelerde paket servis dışında müşterilerin bulundurulmaması yönünde uyarıldı. Ekipler,  zaman zaman meydandaki insanlara maske kurallarına uyulması yönünde de uyarılarda bulundu.


Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kafe ve restoranlara denetim
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kafe ve restoranlara denetim
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kafe ve restoranlara denetim
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kafe ve restoranlara denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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