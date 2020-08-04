Esenyurt D-100 karayolunda torbacı operasyonu; 3 gözaltı
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Esenyurt D-100 karayolunda torbacı operasyonu; 3 gözaltı

100 karayolunda polis ekiplerinin şüphe üzerine takibe alarak yakaladıkları otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt D-100 karayolunda torbacı operasyonu; 3 gözaltı
04.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:13

ESENYURT D-100 karayolunda polis ekiplerinin şüphe üzerine takibe alarak yakaladıkları otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde  bulunan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'Torbacı' olarak nitelendirilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sırasında Namık Kemal Mahallesi'nden geçen D-100 karayolunda, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Avcılar yönüne giden aracın yolunu kesen narkotik ekibinden  kaçmak isteyen şüpheliler, polis aracına çarptı. Polis ekibi 3 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde  bulunan 27 gram eroin maddesi, bir miktar para ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir cep telefonuna el konuldu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alınan şüphelilerle ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

 


Kaynak: DHA

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