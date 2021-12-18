ESENYURT D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI-2

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - D-100 Karayolu yan yol Esenyurt mevkiinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansırken, araçtan çıkan kadın gözyaşı döktü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu yan yolu Esenyurt mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Keçici idaresindeki 34 UK 8501 otomobilin ön konsolundan bir anda alevler yükseldi. Keçici ve eşi otomobilden dışarı çıkarken, alevler aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde meydana gelen küçük patlamalar üzerine tedbir için yan yolu trafiğe kapadı. İtfaiye ekipleri yanan aracı müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan Keçici'nin eşi tedbir amaçlı ambulansa alındı.

'ATEŞ ÇIKTI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan İbrahim Keçici, 'Ne olduğunu anlamadık. Ne olduğunu görmedik. Kaputu açtığımda hiçbir şey yoktu. Sadece ön konsoldan ateş çıktı. Bir daha da binemedik arabaya zaten" diye konuştu. Otomobilin tamamen söndürülmesinin ardından yan yol trafiği normale döndü.