Esenyurt D-100'de makas atan sürücü direğe çarptı: 2 yaralı
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Esenyurt D-100'de makas atan sürücü direğe çarptı: 2 yaralı

Esenyurt D-100'de makas atan sürücü direğe çarptı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta D-100 üzerinde bir otomobil sürücüsü yolda makas atarak ilerlerken aydınlatma direğine çarptı.

Esenyurt'ta D-100 üzerinde bir otomobil sürücüsü yolda makas atarak ilerlerken aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Esenyurt D-100 Karayolu Haramidere Metrobüs Durağı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 34 ZE 1225 plakalı araç sürücüsü iddialara göre makas atarak ilerliyordu. Makas atan otomobil şoförü yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


Esenyurt D-100'de makas atan sürücü direğe çarptı: 2 yaralı
Esenyurt D-100'de makas atan sürücü direğe çarptı: 2 yaralı
Esenyurt D-100'de makas atan sürücü direğe çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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