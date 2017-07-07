Esenyurt Cinnet Getiren Bir Kişi Park Halindeki Aracı Ateşe Vererek, Beşinci Kata Çıktı.

Esenyurt Cinnet Getiren Bir Kişi Park Halindeki Aracı Ateşe Vererek, Beşinci Kata Çıktı.

IHAAW121822-ASA/07-07-2017 - Esenyurt cinnet getiren bir kişi park halindeki aracı ateşe vererek, beşinci kata çıktı.

Esenyurt Cinnet Getiren Bir Kişi Park Halindeki Aracı Ateşe Vererek, Beşinci Kata Çıktı.

IHAAW121822-ASA/07-07-2017

- Esenyurt cinnet getiren bir kişi park halindeki aracı ateşe vererek, beşinci kata çıktı. Silahlı şahsı ikna etme çabaları sürüyor. 07.07.2017 12: 18: 22 TSI
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